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ЕС может запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш

Европарламент намерен призвать к запрету танкерам с нефтью РФ входить в Ла-Манш

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Martin Meissner/AP

Европарламент (ЕП) готовит резолюцию для ввода новых санкций против танкеров с российской нефтью. Судам запретят входить в Ла-Манш, передает ТАСС со ссылкой на проект документа.

ЕП призвал страны ЕС во взаимодействии с Великобританией к мерам о запрете таким танкерам входить в Ла-Манш».

По данным Европарламента, в перевозке российской нефти без западного контроля задействовано до 600 судов.

Летом газета The New York Times заявила, что Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что РФ якобы использует нефтяные танкеры для обхода западных ограничений на продажу нефти, поскольку это может спровоцировать рост цен на «черное золото» и бензин в США и испортить предвыборную кампанию.

В начале сентября Дания запретила 27 российским кораблям, в отношении которых Европейский союз (ЕС) ввел санкции, останавливаться в портах на своей территории.

Ранее в МИД заявили, что Россия прорабатывает ответ на санкции США против российских СМИ.

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