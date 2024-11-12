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Россия сохранила лидерство по поставкам нефти своим главным партнерам

Россия в сентябре удержала лидерство по поставкам нефти в Индию и Китай

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Tatiana Meel/Reuters

Россия в сентябре снова заняла первое место по поставкам нефти в Китай и Индию, следует из ноябрьского отчета ОПЕК.

Доля российского топлива в китайском импорте по итогам первого месяца осени составила 19% от общего объема закупок. Второе место среди поставщиков нефти в КНР заняла Саудовская Аравия с долей 16%. Тройку замыкает Малайзия с 14%. В сентябре Китай ввозил из-за рубежа 11,1 млн баррелей в сутки, что на 4% уступает показателю августа.

Поставки нефти из России в Индию за период выросли до 41% от общего импорта азиатской страны. Также в топ-3 вошли Ирак и Саудовская Аравия с долями в 19% и 14% соответственно. Общий объем импорта нефти Индией в сентябре снизился до 4,5 млн баррелей в сутки (-5%).

Нефть эталонной марки Brent с начала ноября подешевела с $74 за баррель до порядка $72 за баррель. Определенное влияние на стоимость топлива оказала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее стало известно о планах ЕС запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

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