Россия сохранила лидерство по поставкам нефти своим главным партнерам

Россия в сентябре снова заняла первое место по поставкам нефти в Китай и Индию, следует из ноябрьского отчета ОПЕК.

Доля российского топлива в китайском импорте по итогам первого месяца осени составила 19% от общего объема закупок. Второе место среди поставщиков нефти в КНР заняла Саудовская Аравия с долей 16%. Тройку замыкает Малайзия с 14%. В сентябре Китай ввозил из-за рубежа 11,1 млн баррелей в сутки, что на 4% уступает показателю августа.

Поставки нефти из России в Индию за период выросли до 41% от общего импорта азиатской страны. Также в топ-3 вошли Ирак и Саудовская Аравия с долями в 19% и 14% соответственно. Общий объем импорта нефти Индией в сентябре снизился до 4,5 млн баррелей в сутки (-5%).

Нефть эталонной марки Brent с начала ноября подешевела с $74 за баррель до порядка $72 за баррель. Определенное влияние на стоимость топлива оказала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее стало известно о планах ЕС запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.