Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог призвал не надеяться на Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Политолог Бовт: позиция США по Украине может отличаться от российской

close
Jonathan Drake/Reuters

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, безусловно, задает новый вектор в мировой политике, в том числе, касаемо Украины. Однако непонятно, куда именно приведет этот путь. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Так или иначе, важно на этих ожиданиях от Трампа, завышенных, на мой взгляд, не обжечься об эти первые контакты. Потому что разочарование в них может быть достаточно сильным. И я боюсь, что видение Москвы, как может закончиться этот военный конфликт, и видение Вашингтона, даже если в Белом доме будет Трамп, будут сильно различаться», — сказал Бовт.

Тем не менее, как считает эксперт, в Белом доме понимают, что всему есть предел, в том числе, бесконечному вливанию денег в конфликт на Украине.

Как пишет издание Weapons and Strategy, у украинского лидера Владимира Зеленского есть три варианта действий, если действующий президент США Джо Байден не успеет отправить пакет помощи до инаугурации Трампа: вести переговоры с РФ, потерпеть крах, либо уйти в отставку.

Отмечается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это вполне возможно, поскольку он может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи Киеву в этот орган, по сути отложив ее рассмотрение до тех пор, пока его администрация не вступит в должность.

Ранее эксперт предрек резкую смену риторики по Украине в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами