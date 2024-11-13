Политолог призвал не надеяться на Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, безусловно, задает новый вектор в мировой политике, в том числе, касаемо Украины. Однако непонятно, куда именно приведет этот путь. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Так или иначе, важно на этих ожиданиях от Трампа, завышенных, на мой взгляд, не обжечься об эти первые контакты. Потому что разочарование в них может быть достаточно сильным. И я боюсь, что видение Москвы, как может закончиться этот военный конфликт, и видение Вашингтона, даже если в Белом доме будет Трамп, будут сильно различаться», — сказал Бовт.

Тем не менее, как считает эксперт, в Белом доме понимают, что всему есть предел, в том числе, бесконечному вливанию денег в конфликт на Украине.

Как пишет издание Weapons and Strategy, у украинского лидера Владимира Зеленского есть три варианта действий, если действующий президент США Джо Байден не успеет отправить пакет помощи до инаугурации Трампа: вести переговоры с РФ, потерпеть крах, либо уйти в отставку.

Отмечается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это вполне возможно, поскольку он может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи Киеву в этот орган, по сути отложив ее рассмотрение до тех пор, пока его администрация не вступит в должность.

Ранее эксперт предрек резкую смену риторики по Украине в ЕС.