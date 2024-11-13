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«Парад переобувания»: эксперт предрек резкую смену риторики по Украине в ЕС

Политолог Гасанов: европейские лидеры вскоре сменят риторику по Украине

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Virginia Mayo/AP

На сегодняшний день не все страны Европы готовы принять позицию избранного лидера США Дональда Трампа по Украине. К примеру, руководство Великобритании воспринимает любые уступки в адрес России как личное поражение. Однако риторика относительно Киева все равно изменится. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал эксперт РСМД, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.

«После того, как к власти придет Трамп и будет предпринимать первые шаги, риторика того же [премьера Великобритании] Кира Стармера, я на 100% уверен, [президента Франции Эммануэля] Макрона, не говоря уже про [канцлера Германии Олафа] Шольца, который является «хромой уткой», резко поменяется», — предрек Гасанов.

Он добавил, что указанные политики привыкли следовать в «американском фарватере».

Как писала газета The Telegraph, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к нынешнему президенту США Джо Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как Соединенные Штаты возглавит Дональд Трамп.

До этого представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Ранее в США рассказали о «национальном самоубийстве» из-за Украины.

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