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Названы три варианта действий Зеленского, если помощь США иссякнет

W&S: Зеленский без помощи США будет выбирать: переговоры, крах или отставка

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Johanna Geron/Reuters

У украинского лидера Владимира Зеленского есть три варианта действий, если действующий президент США Джо Байден не успеет отправить пакет помощи до инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет издание Weapons and Strategy.

«Байден и его советники надеются, что им удастся добиться принятия каких-либо мер для Украины при все еще дружественном Конгрессе… Если эта мера будет представлена и отклонена или просто не будет принята, Зеленский на Украине окажется перед трудным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это вполне возможно, поскольку он может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи Киеву в этот орган, по сути отложив ее рассмотрение до тех пор, пока его администрация не вступит в должность.

До этого американская газета The Hill писала, что Трамп с симпатией относится к российскому лидеру Владимиру Путину, но презирает президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению издания, новый глава Белого дома может урезать военную помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее сын Трампа посмеялся над Зеленским.

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