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Стало известно о планах по новому обмену заключенными между Россией и США

Mash: между Россией и США в 2025 году может пройти новый обмен заключенными

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2025 году между Россией и США может пройти новый обмен заключенными. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на документы МИД РФ.

По данным канала, процедура может пройти в феврале 2025 года, через несколько недель после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Всего в списках обмена числятся 70 человек. В США их обвинили в шпионаже и обходе санкций.

Авторы отметили, что в списках американской стороны числятся балерина Ксения Хавана, которая спонсировала Вооруженные силы Украины, и приговоренный к трем годам лишения свободы за кражу Гордон Блэк. Также США хотят обменять отказавшегося от гражданства Соединенных Штатов Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского.

Предыдущий обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в Анкаре. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Путин рассказал подробности по обмену заключенными между РФ и Западом.

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