Президент Грузии не намерена идти на допрос в генпрокуратуру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена идти в генпрокуратуру на проведение допроса после утверждений оппозиции относительно фальсификации парламентских выборов. Об этом она сообщила на брифинге, передает «Интерфакс».

«Прокуратура ждет от меня доказательств фальсификации, но должно происходить наоборот. Так что прокуратуре я бы посоветовала заняться своим делом, а президент займется своими делами», — подчеркнула она.

Сегодня в Грузии началось расследование о фальсификациях на выборах в парламент, на допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили. Дело возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября. Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что, если президент и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, это будет считаться подтверждением того, что ее обвинения являются ложными.

Зурабишвили ранее призвала страны Запада оказать «чрезвычайное давление» на партию власти «Грузинская мечта» ради пересмотра парламентских выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее Байден остался недоволен выборами в Грузии.