Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Грузии не намерена идти на допрос в генпрокуратуру

Президент Грузии Зурабишвили отказалась идти на допрос в генпрокуратуру

close
Shakh Aivazov/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена идти в генпрокуратуру на проведение допроса после утверждений оппозиции относительно фальсификации парламентских выборов. Об этом она сообщила на брифинге, передает «Интерфакс».

«Прокуратура ждет от меня доказательств фальсификации, но должно происходить наоборот. Так что прокуратуре я бы посоветовала заняться своим делом, а президент займется своими делами», — подчеркнула она.

Сегодня в Грузии началось расследование о фальсификациях на выборах в парламент, на допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили. Дело возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября. Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что, если президент и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, это будет считаться подтверждением того, что ее обвинения являются ложными.

Зурабишвили ранее призвала страны Запада оказать «чрезвычайное давление» на партию власти «Грузинская мечта» ради пересмотра парламентских выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее Байден остался недоволен выборами в Грузии.

Все новости на тему:
Выборы в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами