Глава МИД Польши пошутил про свою жену-американку

Кандидат в президенты Польши, глава министерства иностранных дел страны Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что его супруга на посту первой леди страны смогла бы помочь улучшить отношения с Соединенными Штатами.

Он считает, что этому должна поспособствовать ее работа журналисткой и историком. К тому же он подчеркнул, что Энн Эпплбаум является американкой.

Также Сикорский пошутил, что все первые леди Польши должны продолжать «светскую традицию» с еврейским происхождением, как супруга нынешнего президента Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда.

Накануне Сикорский заявил, что переговоры по завершению украинского конфликта могут привести к установлению нового мирового порядка. Он отметил, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает различные сценарии политики в отношении Украины и конфликта.

Ранее на Украине придумали план действий в ответ на возвращение Трампа.