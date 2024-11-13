В Китае заявили, что отношения с Россией достигли наивысшего уровня в истории

Отношения России и Китая достигли самого высокого уровня в истории связей двух государств. Об этом глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин заявил на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

«Направляемые стратегическим планированием и важными договоренностями председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения достигли самого высокого уровня в истории», - подчеркнул он.

По словам Вэньцина, отношения между Россией и Китаем представляют собой образец для развития и укрепления связей между крупными державами.

До этого заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич заявил, что Российская Федерация готова предложить КНР совместно производить самое современное оружие и военную технику.

По его словам, российская сторона стремится к активному внедрению современных форм сотрудничества, которые могут вывести процесс взаимодействия РФ и Китая на более высокий уровень. Речь идет в первую очередь о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения (ПВН), создании совместных предприятий по производству военной продукции, строительстве сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнении взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН, пояснил Бабич.

Ранее эксперт раскрыл политику Трампа в отношении Китая.