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Россия может предложить Китаю совместно производить оружие

ФСВТС: Россия готова предложить Китаю производить самое современное оружие

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Российская Федерация готова предложить КНР совместно производить самое современное оружие и военную технику. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич.

По его словам, российская сторона стремится к активному внедрению современных форм сотрудничества, которые могут вывести процесс взаимодействия РФ и Китая на более высокий уровень. Речь идет в первую очередь о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения (ПВН), создании совместных предприятий по производству военной продукции, строительстве сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнении взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН, пояснил Бабич.

«Если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел Китая Ван И заявил на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, что Пекин готов укреплять координацию с Москвой по стратегическим вопросам и проблемам безопасности.

Ранее Путин заявил, что РФ и КНР стали союзниками «во всех смыслах этого слова».

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