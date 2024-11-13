Маск назвал принцип работы министерства эффективности правительства США

Деятельность министерства по повышению эффективности правительства США при новой администрации Дональда Трампа будет максимально прозрачной. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Все действия министерства государственной эффективности будут публиковаться в интернете для максимальной прозрачности», — подчеркнул он.

Если жители страны будут думать, что ведомство «сокращает что-то важное или не сокращает что-то расточительное», то они могут сообщить об этом в любое время, отметил Маск. Кроме того, министерство будет вести рейтинг «лидеров по самым безумно глупым тратам», добавил он.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства США. Они будут работать над тем, чтобы новая администрация президента «избавлялась от бюрократии, сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства».

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост главы американского государства боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Маск назвал свой пост в команде Трампа «угрозой для бюрократии».