Президент Южной Кореи возобновил занятия гольфом ради Трампа

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль начал играть в гольф в рамках подготовки к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в офисе южнокорейского лидера.

По их данным, Юн Сок Ёль восемь лет не играл в гольф, однако решил возобновить занятия, чтобы таким образом расположить к себе Трампа. На прошлой неделе президент Южной Кореи провел телефонный разговор с Трампом, в ходе беседы они договорились встретиться лично.

В статье отмечается, что Трамп владеет несколькими гольф-клубами и является активным игроком в гольф. Политики, предприниматели и даже мировые лидеры используют любовь республиканца к этому виду спорта, чтобы наладить контакт и сблизиться с ним, указывается в материале.

10 ноября сообщалось, что Юн Сок Ёль приказал создать рабочую комиссию по подготовке к возвращению Трампа на пост президента США. Структуру возглавит вице-премьер-министр Южной Кореи Чхве Сан Мок. По словам южнокорейского лидера, с приходом Трампа в Белый дом произойдет «очень много изменений в мировой экономике и безопасности», в том числе структурных.

Ранее Трамп обсудил с президентом Южной Кореи войска КНДР в России.