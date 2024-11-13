Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Южной Кореи возобновил занятия гольфом ради Трампа

NBC: президент Южной Кореи начал играть в гольф для сближения с Трампом

close
Global Look Press

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль начал играть в гольф в рамках подготовки к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в офисе южнокорейского лидера.

По их данным, Юн Сок Ёль восемь лет не играл в гольф, однако решил возобновить занятия, чтобы таким образом расположить к себе Трампа. На прошлой неделе президент Южной Кореи провел телефонный разговор с Трампом, в ходе беседы они договорились встретиться лично.

В статье отмечается, что Трамп владеет несколькими гольф-клубами и является активным игроком в гольф. Политики, предприниматели и даже мировые лидеры используют любовь республиканца к этому виду спорта, чтобы наладить контакт и сблизиться с ним, указывается в материале.

10 ноября сообщалось, что Юн Сок Ёль приказал создать рабочую комиссию по подготовке к возвращению Трампа на пост президента США. Структуру возглавит вице-премьер-министр Южной Кореи Чхве Сан Мок. По словам южнокорейского лидера, с приходом Трампа в Белый дом произойдет «очень много изменений в мировой экономике и безопасности», в том числе структурных.

Ранее Трамп обсудил с президентом Южной Кореи войска КНДР в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами