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В Южной Корее готовятся к приходу Трампа

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль создал комиссию по подготовке к возвращению Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал создать рабочую комиссию по подготовке к возвращению Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет Yonhap.

Комиссию возглавит вице-премьер-министр Южной Кореи Чхве Сан Мок.

«Немедленно запустите рабочую комиссию по трем главным областям — финансов, торговли и промышленности — с вице-премьером по экономическим вопросам в качестве ответственного куратора», — заявил южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что с приходом Трампа произойдет «очень много изменений в мировой экономике и безопасности», в том числе структурных.

До этого губернатор Калифорнии созвал спецсессию для борьбы с администрацией Трампа. Цель — помощь в укреплении правовых ресурсов администрации штата для защиты Калифорнии от любых возможных противозаконных действий администрации избранного президента.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. По предварительным данным, Трамп набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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Выборы в США - 2024
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