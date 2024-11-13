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В Токио стало известно, что министры обороны Японии и Китая проведут встречу

NHK: главы министерств обороны Японии и КНР встретятся в конце ноября в Лаосе

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Depositphotos

Главы оборонных ведомств Японии и КНР Гэн Накатани и Дун Цзюнь встретятся в конце ноября в Лаосе. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Их диалог пройдет во время встречи министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Предполагается, что Накатани и Дун Цзюнь подчеркнут важность диалога между сторонами на случай непредвиденных обстоятельств. Глава минобороны Японии выразит обеспокоенность Токио в связи с наблюдаемой активизацией военной деятельности Пекина, а также нарушением китайским самолетом японского воздушного пространства.

12 ноября премьер-министр Японии Сигэру Исиба обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны.

17 октября сообщалось, что береговая охрана КНР выдавила судно Японии из акватории архипелага Дяоюйдао.

Ранее премьер Японии объяснил свою идею о совместном ядерном оружии.

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