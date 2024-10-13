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Премьер Японии объяснил свою идею о совместном ядерном оружии

Премьер Японии Исиба: идея совместного ядерного оружия касается принятия решений

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Toru Hanai/Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его идея «совместного обладания» ядерным оружием не касается права собственности или контроля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам министра, высказанная им идея касается процесса принятия решений.

В конце сентября Исиба призвал обсудить размещение ядерного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Политик обратил внимание на факт отсутствия в Азии системы коллективной обороны, аналогичной НАТО. По мнению министра, это повышает риск новых национальных конфликтов. Он также выразил обеспокоенность ростом военной активности Китая вокруг островов Японии.

12 октября Исиба во время дебатов глав политических партий в преддверии предвыборной кампании о стремлении создать мир без ядерного оружия напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, прямо заявив, что атомные бомбы на японские города сбросили США.

Ранее Россия выразила протест Японии в связи с планами провести совместные учения с США.

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