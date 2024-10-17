Корабли береговой охраны Китая вытеснили судно Японии из спорной акватории

Китай принял меры в отношении японского рыболовецкого судна «Цурумару», которое 15 и 16 октября незаконно вошло в территориальные воды архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель управления береговой охраны (УБО) Китая Лю Дэцзюнь на странице ведомства в соцсети WeChat, пишет ТАСС.

«Корабли китайской береговой охраны на законных основаниях приняли необходимые меры контроля, предупредив [судно] о необходимости покинуть [эту акваторию]», — отметил он.

По словам Дэцзюня, КНР считает Дяоюйдао китайской территорией и настаивает на прекращении незаконных действий японских рыбаков в этих водах.

Он подчеркнул, что морская полиция продолжит отстаивать права Китая на море и следить за порядком в акватории, которая находится под китайской юрисдикцией.

Территориальный спор по поводу архипелага обострился после выкупа Японией островов у частных владельцев в 2012 году, что вызвало массовые протесты в Китае. С тех пор китайские корабли регулярно патрулируют эти воды, подтверждая претензии Пекина на архипелаг.

До этого стало известно, что КНР на постоянной основе разместила четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня. Таким образом Китай рассчитывает оказать давление на Тайвань в мирное время, а также не допустить приближения к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Ранее Китай отогнал японские корабли от спорных островов.