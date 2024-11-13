В Кремле рассказали об ожиданиях от Трампа

РФ рассчитывает на корректировку курса США на Ближнем Востоке для решения проблем региона с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил в интервью для РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы все-таки рассчитываем на то, что сейчас с приходом нового президента, новой администрации, появлением новых людей, возможно, конечно, какое-то изменение, какая-то корректировка политики новой администрации на внешнеполитическом направлении, в том числе на ближневосточном», — заявил представитель Кремля.

При этом отмечается, что в Москве осознают тесные отношения США и Трампа с Израилем, однако надеются, что он не допустит эскалации масштабов ближневосточного конфликта.

До этого Трамп назвал инвестора Уиткоффа будущим спецпосланником на Ближнем Востоке.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».