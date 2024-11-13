Британские консерваторы вновь начали набирать популярность

Британские консерваторы вновь обогнали по популярности лейбористов. Об этом свидетельствует опрос The Daily Telegraph.

Дату проведения опроса и число его участников издание не уточнило. Согласно его данным, 29% британцев поддерживают Консервативную партию, 27% — Лейбористскую. Это лучший для тори результат с момента поражения на парламентских выборах 4 июля 2024. В октябре тори опережали лейбористов на 1%.

Третье место по популярности заняла правопопулистская партия Reform UK с 19% голосов. На четвертом месте оказались «Либеральные демократы» с поддержкой 11% опрошенных, на пятом — «Зеленые» с 8%.

Спад популярности лейбористов связали с получением премьер-министром Киром Стармером подарков и билетов на развлекательные мероприятия на средства спонсоров Лейбористской партии, а также с попыткой отмены топливных выплат пенсионерам и возможным вводом нового налога на земельные участки стоимостью свыше 1 млн фунтов.

До этого сообщалось, что при лейбористах поддержка Украины в Великобритании ослабла.

Ранее сообщалось, что Великобритания повысит расходы на армию на фоне победы Трампа.