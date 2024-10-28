Москва призывает Вашингтон позволить ООН остановить конфликт в секторе Газа

Россия призывает США позволить Совету Безопасности (СБ) ООН использовать необходимый инструментарий для остановки конфликта в Газе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ международной организации, передает РИА Новости.

«Призываем США ответственно отнестись к своим обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН и позволить, наконец, главному органу ООН, ответственному за поддержание международного мира и безопасности, использовать весь имеющийся у него инструментарий для остановки конфликта и выполнения имеющихся профильных резолюций по ближневосточному урегулированию», – цитирует дипломата агентство.

Такой шаг позволит перезапустить процесс урегулирования вопроса Палестины, в основе которого лежит принцип «двух государств для двух народов». Удержать Ближний Восток от масштабной конфронтации возможно только при таком сценарии, считает Небензя.

В июне этого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе, предложенную США. Документ поддержали 14 стран, Россия воздержалась. Резолюция приветствует предложение о прекращении огня, с которым согласился Израиль, и призывает ХАМАС также согласиться с ним. Авторы резолюции отвергают любые попытки территориальных изменений в анклаве и подтверждают свою приверженность решению о двух государствах.

Представитель РФ заявлял, что у российской стороны есть ряд вопросов к документу, в котором Совбез приветствует некую «сделку», «итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны».

Ранее Небензя заявлял, что США покрывают преступления Израиля против палестинского народа.