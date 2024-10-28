Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москва призывает Вашингтон позволить ООН остановить конфликт в секторе Газа

Небензя: РФ призывает США позволить СБ ООН остановить конфликт в секторе Газа

close
Eduardo Munoz/Reuters

Россия призывает США позволить Совету Безопасности (СБ) ООН использовать необходимый инструментарий для остановки конфликта в Газе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ международной организации, передает РИА Новости.

«Призываем США ответственно отнестись к своим обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН и позволить, наконец, главному органу ООН, ответственному за поддержание международного мира и безопасности, использовать весь имеющийся у него инструментарий для остановки конфликта и выполнения имеющихся профильных резолюций по ближневосточному урегулированию», – цитирует дипломата агентство.

Такой шаг позволит перезапустить процесс урегулирования вопроса Палестины, в основе которого лежит принцип «двух государств для двух народов». Удержать Ближний Восток от масштабной конфронтации возможно только при таком сценарии, считает Небензя.

В июне этого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе, предложенную США. Документ поддержали 14 стран, Россия воздержалась. Резолюция приветствует предложение о прекращении огня, с которым согласился Израиль, и призывает ХАМАС также согласиться с ним. Авторы резолюции отвергают любые попытки территориальных изменений в анклаве и подтверждают свою приверженность решению о двух государствах.

Представитель РФ заявлял, что у российской стороны есть ряд вопросов к документу, в котором Совбез приветствует некую «сделку», «итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны».

Ранее Небензя заявлял, что США покрывают преступления Израиля против палестинского народа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами