Постпред РФ в ООН заявил, что США покрывают преступления Израиля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному вопросу заявил, что США покрывают преступления Израиля против палестинского народа, поставляя оружие еврейскому государству. Об этом сообщает ТАСС.

«Вашингтон <...> накачивает своего ближневосточного союзника оружием, обеспечивая ему при этом политическое прикрытие и блокируя любые попытки Совета Безопасности [ООН] остановить безжалостную израильскую военную машину, ответственную за многочисленные преступления против палестинского народа», — поделился дипломат.

Также Небензя добавил, что Россия готова поддержать новые инициативы СБ ООН для установления прекращения огня в секторе Газа.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что власти Соединенных Штатов Америки дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Рябков не исключил, что это происходило из-за поддержки Вашингтоном Израиля как главного союзника в регионе.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.