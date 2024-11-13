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Сикорский заявил, что Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов

Сикорский: Совет Евросоюза рассмотрит передачу Киеву российских активов

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Leszek SzymaТski/PAP/Global Look Press

Совет Европейского союза по иностранным делам рассмотрит передачу Киеву замороженных российских активов на следующей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.

«На следующей неделе у нас будет, возможно, драматическое заседание Совета по иностранным делам Европейского Союза», — отметил он.

По словам политика, на заседании обсудят, готов ли Евросоюз «выделить реальные средства» — например, замороженные российские активы — для поддержки Украины.

Накануне кандидат на пост главы евродипломатии и экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что у России может быть возможность «вернуть» свои активы в рамках урегулирования украинского конфликта. Однако она высказала сомнение в том, что «что-то останется».

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами». Украинский президент отметил, что хочет поблагодарить каждого лидера, отстаивающего право Украины использовать средства из российских активов.

Ранее Захарова предложила ЕС передать Украине собственность Зеленского вместо активов РФ.

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