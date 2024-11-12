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В Европе признали законными претензии России по ее активам

Каллас признала законными претензии России к ЕС по замороженным активам

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Johanna Geron/Reuters

Кандидат на пост главы евродипломатии и экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала законными претензии России по ее активам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины тоже есть законные претензии к России, потому что каждый день она уничтожает Украину», — заявила политик.

Каллас добавила, что государствам следует «отказаться от сомнений» относительно прямого изъятия российских активов, сославшись на «законные претензии» Киева на эти средства.

По словам кандидата на пост главы евродипломатии, у России может быть возможность «вернуть» свои активы в рамках урегулирования украинского конфликта, однако Каллас сомневается, что «что-то останется».

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами». Украинский президент отметил, что хочет поблагодарить каждого лидера, отстаивающего право Украины использовать средства из российских активов.

Ранее Захарова предложила ЕС план по финансовой помощи Украине.

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