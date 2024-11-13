Постпред Израиля в ООН предостерег Иран от атак до 20 января

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон призвал Иран не пытаться атаковать еврейское государство в период смены власти в США. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы посоветовал им не пытаться воспользоваться переходным периодом. Знаете, с сегодняшнего дня до 20 января у вас есть более двух месяцев. Так что, возможно, кому-то в Иране показалось, что он может воспользоваться этим, и я бы посоветовал им этого не делать», — сказал Дадон.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доказала, что может нанести удар по любому месту в Иране при желании. Дипломат подчеркнул, что Израиль — мирная страна, однако если Иран предпримет попытку нанести удар по территории еврейского государства, то «увидит больше возможностей ЦАХАЛ».

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Нетаньяху обратился к народу Ирана с антивоенным заявлением.