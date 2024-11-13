Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред Израиля в ООН предостерег Иран от атак до 20 января

Постпред Израиля призвал Иран отказаться от атак в период смены власти в США

close
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон призвал Иран не пытаться атаковать еврейское государство в период смены власти в США. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы посоветовал им не пытаться воспользоваться переходным периодом. Знаете, с сегодняшнего дня до 20 января у вас есть более двух месяцев. Так что, возможно, кому-то в Иране показалось, что он может воспользоваться этим, и я бы посоветовал им этого не делать», — сказал Дадон.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доказала, что может нанести удар по любому месту в Иране при желании. Дипломат подчеркнул, что Израиль — мирная страна, однако если Иран предпримет попытку нанести удар по территории еврейского государства, то «увидит больше возможностей ЦАХАЛ».

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Нетаньяху обратился к народу Ирана с антивоенным заявлением.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами