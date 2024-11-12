Нетаньяху обратился к народу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал новое видеообращение к иранскому народу, в котором заявил, что его страна «не хочет войны» с Ираном, а все проблемы в отношениях государств якобы исходят от властей в Тегеране. Высказывания главы израильского правительства распространила его канцелярия.

«Есть одна вещь, которая пугает режим [верховного лидера Ирана аятоллы Али] Хаменеи больше, чем Израиль. Это вы — иранский народ», — заявил Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Глава израильского правительства добавил, что «режим Хаменеи слабеет с каждым днем», в то время как Израиль «становится сильнее», и мир до этого видел «лишь частицу его мощи».

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что ракетная атака Ирана в сторону Израиля, которая была организована 1 октября, обошлась Тегерану якобы в $2,3 млрд и, по мнению Нетаньяху, «еще одна атака на Израиль сильно навредит экономике Ирана».

«Я знаю, что многие из вас не хотят этой войны. Я тоже не хочу этой войны. Народ Израиля не хочет этой войны», — добавил Нетаньяху, обращаясь к иранцам.

Заканчивая свою речь, Нетаньяху призвал Иран «воплотить мечту» о мирной и процветающей жизни вместе с Израилем в реальность.

5 ноября Армия обороны Израиля повысила уровень готовности в ожидании возможного удара Ирана. В генеральном штабе армии и во всех подразделениях каждый день проводятся совещания по оценке ситуации, авиация и системы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее новый министр обороны Израиля обозначил условия для прекращения огня в Ливане.