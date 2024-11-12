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В Госдепе США оценили заявления главы минфина Израиля по Западному берегу реки Иордан

Госдеп: заявления Смотрича по Западному берегу реки Иордан не способствуют миру

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Depositphotos

Заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о подготовке к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году не способствуют миру с палестинцами, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заявления, сделанные израильским министром, не способствуют установлению устойчивого мира, а также идут вразрез с теми принципами, которые озвучивал госсекретарь Энтони Блинкен в Токио в 2023 году.

12 ноября издание The Wall Street Journal сообщило, что палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, которая играет главную роль на Западном берегу реки Иордан, разрабатывают совместный план восстановления сектора Газа.

По данным газеты, одним из основных пунктов плана стало создание «комитета палестинских технократов». Организация не связана ни с одной из сторон. Главной задачей органа станет управление «распределением помощи и восстановлением» анклава после окончания боевых действий.

Ранее Египет предложил объединить палестинские территории.

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