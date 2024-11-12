В Швейцарии объяснили, почему не поддержали декларацию РФ о борьбе с нацизмом

Швейцария выступает против героизации нацизма и переписывания истории Второй мировой войны, но не поддержала резолюцию России на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку считает ее политизированной. Об этом в интервью РИА Новости заявил официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани.

По его словам, Берн в своем заявлении на ГА ООН призвал прекратить использование термина «денацификация» в контексте российско-украинского конфликта, который представляет собой «неуважение к жертвам нацистского режима и их потомкам».

Монтани подчеркнул, что воздержание Швейцарии при голосовании по российской резолюции соответствует правовой и конституционной традиции страны и ее приверженности борьбе со всеми формами дискриминации.

11 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовал за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Ранее в МИД России заявили о лицемерии стран Запада при голосовании в ООН.