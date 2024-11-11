В МИД России заявили о лицемерии стран Запада при голосовании в ООН

Заявления в ООН делегаций стран Запада не соответствуют их действиям по защите прав человека и борьбе с расизмом. Об этом, ссылаясь на слова директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григория Лукьянцева, сообщает ТАСС.

Дипломат, комментируя итоги голосования по представленной Россией резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», отметил полное расхождение слов и действий западных государств.

Лукьянцев подчеркнул, что это несоответствие связано с ростом ксенофобии на Западе, в том числе афрофобии, исламофобии и русофобии. Дипломат назвал их расцветом различных форм расизма.

11 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию. Ее поддержали 116 государств, 54 выступили против, 11 воздержались. Против документа проголосовали Соединенные Штаты, Германия, Япония, Италия, Франция, Польша, Украина.

Ранее Лавров заявил, что нацистские «ценности» сегодня снова возрождаются во многих странах Евросоюза.