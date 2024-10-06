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Назван регион России с повышенным риском от изменения климата

Эксперт Кокорин: на юге РФ замечены повышенные риски от изменения климата

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StormChaserHTX/Twitter

Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата. Об этом заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По словам эксперта, пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Природные явления были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.

«Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска», — заявил Кокорин.

Эксперт отметил, что среди регионов Арктика и зона вечной мерзлоты, а также Дальний Восток, в виду особенностей климата, и крупные мегаполисы.

Кокорин подчеркнул, что на юге европейской России риски с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в 2-3 раза будут чаще засухи из-за волн жаркой погоды. Эксперт заключил, что рекорды температуры в южных регионах страны в ближайшем будущем также прогнозируются.

До этого британские ученые из Эксетерского и Хартфордширского университетов выяснили, что Антарктида покрывается зеленью с нарастающей скоростью по мере потепления климата.

Ранее были раскрыты причины внезапной вспышки осенних лесных пожаров в России.

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