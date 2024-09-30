В мире заговорили о грядущем подорожании продуктов питания

Погодные колебания от засухи до наводнений, которые происходят в мире от Азии до Южной Америки, в конечном итоге могут привести к росту цен на продовольствие в мире. Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Bloomberg Agriculture Spot Index, включающий 9 основных продуктов, находится на пути к ежемесячному росту примерно на 7% — максимальному с начала СВО в 2022 году. Фермеры от Бразилии до Вьетнама и Австралии борются как с наводнениями, так и с чрезмерной засухой, что угрожает урожаям сахара, зерновых и кофе.

Цены на пшеницу в Чикаго в сентябре росли из-за опасений, что неблагоприятные погодные условия в крупных экспортирующих странах могут еще больше сократить и без того направляющиеся к 9-летнему минимуму мировые запасы. Австралийские поля столкнулись с угрозами как засухи, так и заморозков, а нехватка осадков в Причерноморском регионе сдерживает посевы для урожая следующего года.

Между тем фьючерсы на соевые бобы готовятся к максимальному за два года ежемесячному росту, поскольку крупнейший производитель Бразилия борется с самой сильной засухой за десятилетия. Засушливые условия, сдерживающие ранние темпы посевов, как ожидается, сохранятся в некоторых районах, сообщила в пятницу прогнозная компания Maxar.

Арабика взлетела до максимума с 2011 года из-за ухудшения погоды в Бразилии в crucial период цветения деревьев. Обычно более дешевый сорт робуста тоже пострадал от плохой погоды, и теперь он почти такой же дорогой. Засуха в кофейном поясе Вьетнама, а затем сильные дожди перед сбором урожая, снизили производство в этой крупной стране-производителе.

Ранее Маск назвал причину стремительного роста цен в Америке.