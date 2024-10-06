ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке за полчаса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов. Об этом сообщили в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

По данным СЦКК, обстрелы начались в 7:55 мск. Первый из них проводился из населенного пункта Катериновка в сторону Горловки. Тогда украинские войска выпустили по городу три снаряда.

Следующий обстрел, по информации центра, был произведен в 8:10 мск по аналогичному направлению. В этот раз ВСУ также применили три снаряда.

В СЦКК добавили, что 8:25 мск украинские войска начали обстрелы Донецка. Они проводились из населенного пункта Курахово. При первой атаке ВСУ выпустили три снаряда. Второй обстрел прошел в 8:30 мск. В нем также задействовали три боеприпаса, подчеркнули в центре.

Накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотника пожарную часть в Никитовском районе Горловки. В МЧС РФ подчеркнули, что украинские дроны весь вечер кружили над городским подразделением. По данным ведомства, беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части.

Ранее украинские войска обстреляли города в ДНР кассетными снарядами.