Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке за полчаса

СЦКК: ВСУ за полчаса по два раза обстреляли Донецк и Горловку

close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов. Об этом сообщили в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

По данным СЦКК, обстрелы начались в 7:55 мск. Первый из них проводился из населенного пункта Катериновка в сторону Горловки. Тогда украинские войска выпустили по городу три снаряда.

Следующий обстрел, по информации центра, был произведен в 8:10 мск по аналогичному направлению. В этот раз ВСУ также применили три снаряда.

В СЦКК добавили, что 8:25 мск украинские войска начали обстрелы Донецка. Они проводились из населенного пункта Курахово. При первой атаке ВСУ выпустили три снаряда. Второй обстрел прошел в 8:30 мск. В нем также задействовали три боеприпаса, подчеркнули в центре.

Накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотника пожарную часть в Никитовском районе Горловки. В МЧС РФ подчеркнули, что украинские дроны весь вечер кружили над городским подразделением. По данным ведомства, беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части.

Ранее украинские войска обстреляли города в ДНР кассетными снарядами.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами