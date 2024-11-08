Фон дер Ляйен предложила закупать СПГ в США вместо РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Так она предлагает заменить поставки из РФ, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему закупаем СПГ из России, почему бы не заменить его СПГ из США», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен настаивает, что поставки СПГ из США дешевле. По ее прогнозу, это поможет уменьшить цены на энергоресурсы в ЕС.

Пока же Европа активно закупает СПГ не только у США, но и у России. По итогам первого полугодия доля российского сжиженного природного газа в импорте ЕС составила 20%. На американское топливо пришлось 45% всех поставок СПГ в регион.

Накануне член Европарламента от Италии Дарио Тамбуррано заявил, что американский сжиженный природный газ негативно сказывается на экологии Европейского союза.

Ранее было названо условие, при котором может заработать уцелевшая нитка «Северного потока».