Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии заявили, что Трамп может стать «Черчиллем нашего времени»

Глава МИД Эстонии Цахкна: Трамп может стать современным Черчиллем из-за Украины

close
Brendan McDermid/Reuters

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может стать «Черчиллем нашего времени», если примет правильные решения в контексте конфликта на Украине. Его слова приводит CNN.

Цахкна считает, что текущая геополитическая ситуация напоминает сложившиеся в Европе обстоятельства на момент 1938 года.

«Мы еще можем принять правильные решения… Россия будет оставаться угрозой и в будущем. Мы должны положить конец агрессии России против Украины справедливым, надлежащим образом», — указал он.

По словам главы МИД Эстонии, Трамп должен понимать лежащую на нем ответственность. Политик выразил уверенность, что у республиканца есть возможность «стать Черчиллем нашего времени».

До этого стало известно, что Дональд Трамп первым делом планирует вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Овальный кабинет Белого дома спустя четыре года «в знак уважения». Республиканец считает Черчилля одним из величайших лидеров в истории. Фильм о бывшем британском премьере «Темные времена» с Гарри Олдманом в главной роли политик называл своим любимым фильмом.

Ранее стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами