Президент Польши отказался от совместного фото на саммите ООН из-за Лукашенко

Президент Польши Анджей Дуда отказался присутствовать на совместном фото участников климатического саммита ООН (COP-29), проходящего в Баку, из-за присутствия в кадре белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает Polsat News.

«Президент бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отграничение среди прочего в связи с участием Белоруссии в украинском конфликте», — рассказал репортер.

В свою очередь источник телеканала Interia сообщил, что Анджей Дуда осознанно принял решение не присутствовать на фотографировании. Президент Польши не захотел иметь совместное фото с Лукашенко, рассказал собеседник.

Год назад президенты трех европейских государств также отказались от совместного фотографирования с белорусским коллегой Александром Лукашенко в рамках конференции ООН по изменению климата COP28. Делать снимок отказались президент Литвы Гитанас Науседа и его латвийский коллега Эдгар Ринкевич. Кроме того, аналогичное решение принял польский лидер Анджей Дуда.

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