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Стало известно, сколько человек хотят баллотироваться на выборах в Белоруссии

ЦИК Белоруссии: на пост президента планируют баллотироваться девять граждан

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Sergei Gapon/Reuters

Девять человек изъявили желание принять участие в президентских выборах в Белоруссии в качестве кандидатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики.

В пятницу, 1 ноября, государственный орган завершил прием документов на регистрацию инициативных групп граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. ЦИК Белоруссии начал прием соответствующих заявлений 23 октября.

По информации агентства, в результате комиссия зарегистрировала инициативные группы по сбору подписей в поддержку четырех человек. Речь идет о действующем главе государства Александре Лукашенко, председателе «Республиканской партии труда и справедливости» Александре Хижняке, руководителе «Либерально-демократической партии» Олеге Гайдукевиче и начальнике Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета Ольге Чемодановой.

Ожидается, что 4 ноября ЦИК Белоруссии рассмотрит документы от представителей еще пяти претендентов на участие в выборах. Решения государственного органа еще ждут инициативные группы в поддержку лидера «Коммунистической партии» Сергея Сыранкова, участника предыдущей президентской гонки Анны Канопацкой, предпринимателя Дианы Ковалевой, главы Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова и Виктора Кулеша.

Выборы главы государства в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко оценил вероятность провокаций на выборах.

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