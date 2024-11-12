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Будущая глава дипломатии ЕС желает направить российские активы Украине

Будущая глава дипломатии ЕС Каллас желает направить российские активы Украине

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Johanna Geron/Reuters

Будущая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что использование замороженных активов РФ не является конфискацией, и отметила, что их надо направить на восстановление Украины. Ее слова приводит Bloomberg.

«Я бы не использовала слово «конфискация», потому что речь идет об использовании замороженных активов законным способом», — заявила она.

Она отметила, что у России есть юридические претензии к Евросоюзу из-за замороженных активов, а «Украина также имеет законные претензии к России».

По ее словам, восстановление Украины должна оплачивать не Европа, а Россия.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами». Он отметил, что хочет поблагодарить каждого лидера, отстаивающего право Украины использовать средства из российских активов.

В конце октября стало известно, что международный депозитарий Euroclear получил порядка €5,2 млрд доходов от российских активов за 9 месяцев с января по сентябрь. По данным отчетности Euroclear, депозитарий получил процентный доход общей суммой €5,2 млрд от инвестирования российских активов, которые были заблокированы. Большая часть суммы (€3,9 млрд) была получена по резервам Центробанка РФ.

Ранее Захарова предложила ЕС план по финансовой помощи Украине.

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