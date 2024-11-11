Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Daily Mail узнала, что Трамп первым делом вернет в Белый дом

Daily Mail: Трамп вернет бюст экс-премьера Британии Черчилля в Белый дом

close
Leah Millis/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп первым делом планирует вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Овальный кабинет Белого дома спустя четыре года «в знак уважения». Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным издания, Трамп считает Черчилля одним из величайших лидеров в истории. Фильм о бывшем британском премьере «Темные времена» с Гарри Олдманом в главной роли политик называл своим любимым фильмом.

Бюст Черчилля был изготовлен в 1965 году в качестве подарка тогдашнему президенту США Линдону Джонсону. Скульптура находилась в Овальном кабинете Белого дома вплоть до 2009 года — до прихода президента Барака Обамы. Место бюста Черчилля занял бюст борца за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг. Трамп вернул скульптуру после победы на выборах 2016 года, однако действующий ныне президент Джо Байден решил, что в Овальном кабинете лучше будет смотреться правозащитник Сесар Чавес.

Решение Трампа вызвало положительный отклик в Великобритании. Внук Черчилля Николас Сомс заявил DM, что очень рад возвращению бюста деда в Овальный кабинет.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами