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Слова Мерца об ультиматуме России связали с ростом числа «безумцев» на Западе

Сенатор Климов ответил политику ФРГ Мерцу, захотевшему поставить ультиматум РФ

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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ответ на планы кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца предъявить ультиматум России призвал Западную Европу обезвредить находящихся там безумцев, иначе «это придется делать другим». Его слова приводит RT.

Климов подчеркнул, что количество «безумных людей в Западной Европе превышает возможности Западной Европы», что в итоге может ее погубить.

«И если оставшиеся разумные люди в Западной Европе своих сумасшедших сами не обезвредят, это придется делать другим. Вынудят просто», — сказал сенатор.

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее эксперт рассказал об опасных иллюзиях захотевшего поставить России ультиматум политика.

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