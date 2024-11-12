Слова Мерца об ультиматуме России связали с ростом числа «безумцев» на Западе

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ответ на планы кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца предъявить ультиматум России призвал Западную Европу обезвредить находящихся там безумцев, иначе «это придется делать другим». Его слова приводит RT.

Климов подчеркнул, что количество «безумных людей в Западной Европе превышает возможности Западной Европы», что в итоге может ее погубить.

«И если оставшиеся разумные люди в Западной Европе своих сумасшедших сами не обезвредят, это придется делать другим. Вынудят просто», — сказал сенатор.

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее эксперт рассказал об опасных иллюзиях захотевшего поставить России ультиматум политика.