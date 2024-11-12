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Рогов заявил, что для Зеленского настало самое опасное время

Рогов: в политической карьере Зеленского наступает самый опасный период

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский из-за победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США вступает в самый опасный период в своей политической карьере. Такое заявление сделал председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что украинский лидер знает слишком много о коррупционных схемах с участием действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

«Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника, чтобы использовать это в политической войне со своими главными оппонентами — демократами», — сказал общественный деятель.

По словам Рогова, республиканец может получить доказательства того, что через администрацию Зеленского шло хищение финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона. В такой ситуации Трамп, вероятно, захочет «поквитаться» с Байденом и инициирует судебные разбирательства.

«Зеленский становится опасен для демократов, так как был втянут в их коррупционные схемы, поэтому и опасается за свою жизнь», — добавил председатель комиссии.

Как он сказал, именно по этой причине президент Украины «присягнул» Трампу в первые часы после выборов. Он надеется, что таким образом сможет обезопасить себя и удержаться на посту главы государства.

Ранее в Общественной палате РФ заявили о зачистке Зеленским документов о военных расходах.

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