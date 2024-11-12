В МИД Абхазии заверили, что российским туристам в стране ничего не угрожает

Туристам из России в Абхазии ничего не угрожает в связи с протестами оппозиции. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Шамба, передает РИА Новости.

«Это внутриполитические дела, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян. Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает», — сказал глава МИД.

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме — Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский, — требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.

Председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) Адгур Ардзинба заявил, что задержанным активистам инкриминируют перепалку у здания парламента, это несоразмерно тому, как они были задержаны — «в крайне жесткой форме».

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Ранее сообщалось, что абхазская оппозиция отвергла предложения властей об условиях разблокировки мостов в Сухуме.