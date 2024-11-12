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Польша анонсировала «очень серьезные дискуссии» по Украине

МИД Польши: в ЕС предстоят очень серьезные дискуссии по Украине

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Global Look Press

В ЕС предстоят «очень серьезные дискуссии» по Украине на фоне неблагоприятной для ВСУ обстановки на поле боя и победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Мы проведем очень серьезные дискуссии на следующем совете по внешней политике», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сикорский обратил внимание на стремительное изменение линии фронта на Украине, а также на исход выборов в США. В этой связи, подчеркнул министр, «наступает время принятия решений».

По оценке главы польского МИД, от предстоящих дискуссий в ЕС по Украине может зависеть будущее всего Европейского союза как международно-политического игрока.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что России и Украине необходимо решить конфликт путем переговоров с учетом общей границы и менталитета, дипломатическое урегулирование нужно прежде всего Киеву ради будущего страны.

Ранее в Британии раскрыли, что Байден может сделать с Украиной перед уходом.

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