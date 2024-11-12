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В Британии раскрыли, что Байден может сделать с Украиной перед уходом

The Guardian: у Байдена есть шанс завершить конфликт на Украине до ухода

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Kacper Pempel/Reuters

Нынешний президент США Джо Байден имеет возможность завершить украинский конфликт путем переговоров с Россией до своего ухода с должности. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Джо Байден должен стремиться закончить по крайней мере одну из своих войн, прежде чем уйти. Возможно, удастся заключить сделку до начала хаоса и неопределенности второй эры Трампа», — говорится в материале.

По оценке издания, в сложившихся международно-политических условиях Соединенные Штаты должны воспользоваться моментом и предоставить России «выход, в котором она нуждается».

Конец украинского конфликта, следует из материала The Guardian, «должен прийти с переговорами».

До этого украинский депутат Александр Мережко заявлял, что так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского призван показать миру, что Украина не является обузой для Запада.

Как пишет газета, Киев давно разочарован нерешительностью уходящего президента США Джо Байдена в вопросе увеличения военной поддержки. Украина надеется, что на Трампа повлияют пункты, специально разработанные с его учетом, пишет FT.

Ранее Зеленскому посоветовали начать поиск убежища для себя.

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