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В Совфеде оценили перспективы скорого начала переговоров по Украине

Бондарев: заявления о переговорах по Украине не откладывают выполнение задач СВО

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Совет Федерации РФ/РИА Новости

Заявления западных политиков о возможном начале переговоров по Украине не откладывают выполнение задач специальной военной операции (СВО), поставленных российским руководством. Об этом заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев, пишет РИА Новости.

По его словам, в последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наращивать число атак на российские регионы. Законодатель не исключил, что таким образом Киев отрабатывает полученные от зарубежных партнеров средства.

«А что будет происходить после официального вступления во власть (в должность президента США — «Газета.Ru») Дональда Трампа и как отзовутся его громкие заявления о быстром завершении войны — это будет видно в ближайшее время», — добавил сенатор.

Бондарев подчеркнул, что высказывания о начале переговоров не являются для Москвы поводом «остановиться в ожидании чего-то позитивного». Российские власти на практике убедились, что всегда надо опасаться подвоха от недружественных РФ государств.

«Поэтому мы будем продолжать выполнение поставленных целей и задач в рамках СВО», — резюмировал законодатель.

11 ноября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что в январе текущего года глава государства Владимир Зеленский уйдет в отставку. Как он сказал, после этого — 21 января — между Киевом и Москвой могут начаться переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее журналисты узнали о готовности Трампа инициировать переговоры РФ и Украины в первый же день президентства.

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