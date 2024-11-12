В Госдуме ответили на «ультиматум» немецкого политика по Украине

Заявление немецкого политика, главы Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца о готовности поставить России ультиматум является глупостью, Мерц слабый политик. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Естественно, это глупости», — отметил депутат, подчеркнув, что Мерц является слабым немецким политиком.

По словам Чепы, если слова главы ХДС Германии не являются пиар-акцией, рассчитанной на предвыборную кампанию, то страна «упадет вниз» в политическую и экономическую пропасть еще быстрее.

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Медведев назвал заявления Запада о допподдержке Киева осенним обострением.