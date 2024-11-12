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FT: «план победы» Зеленского учитывал возможную победу Трампа

FT: Украина разрабатывала «план победы» с оглядкой на возможную победу Трампа

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Shannon Stapleton/Reuters

Украинские власти создавали свой «план победы», учитывая вероятность победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным журналистов, именно с расчетом на интерес Трампа в план украинского президента Владимира Зеленского внесли два пункта. Первый предполагает замену части американского контингента в Европе солдатами ВСУ, а второй — передачу Западу природных ресурсов Украины.

Утверждается, что Трамп во время сентябрьской встречи с Зеленским якобы заинтересовался указанными пунктами. Помимо этого, избранному президенту Штатов хотят дать полномочия выбирать, компании из каких стран смогут вести дела на Украине. Предполагается, что это закроет Китаю доступ к украинскому рынку.

Отмечается, что Киев отчасти даже рассчитывал на победу Трампа, так как был недоволен «нерешительной» политикой действующего президента Джо Байдена.

16 октября Зеленский частично рассекретил свой «план победы», который он предоставил западным партнерам. В нем пять открытых пунктов и три секретных.

Согласно плану, Украину должны принять в НАТО, Западу следует помочь укрепить украинскую оборону (предоставить ПВО, совместно сбивать ракеты и дроны, инвестировать в производство оружия на Украине, разрешить бить дальнобойными ракетами по территории России), разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет», заключить с Украиной соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, заместить отдельные контингенты Вооруженных сил США украинскими подразделениями.

Ранее на Западе назвали условие, при котором конфликт РФ и Украины может перерасти в ядерный.

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