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Политолог спрогнозировал политику Трампа в отношении России и Китая

Политолог Крутаков: Трамп возьмет паузу в противостоянии с Россией и Китаем

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Brian Snyder/Reuters

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, возьмет паузу в противостоянии с Россией и Китаем. Такой прогноз в беседе с Tsargrad.tv дал политолог Леонид Крутаков. По его словам, республиканцы понимают, что Вашингтон увяз в тотальной экспансии и так называемой демократизации всего мира. Речь, к примеру, о Сирии и Украине.

«Республиканцы намерены привести в порядок редуты, расставить правильно батареи, посчитать, сколько у кого каких потенциалов, проверить, кто на сто процентов нами и ими контролируется, а кто нет. И после этого только продолжить атаку вперед. То есть это пауза, за которой пока проглядывается неопределенность», — сказал эксперт.

Он добавил, что нынешняя политическая модель в США уже не держит в едином строю всю американскую элиту.

До этого экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский заявлял, что настоящий противник Трампа — не Россия и даже не Китай, а так называемый дипстейт, или «глубинное государство», под которым подразумеваются американские спецслужбы.

Ранее стало известно о потрясениях во всем мире из-за одного решения Трампа.

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