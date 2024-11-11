Эксперт: главный противник Трампа — не Россия и даже не Китай

Настоящий противник одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа — не Россия и даже не Китай, а так называемый дипстейт, или «глубинное государство». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.

Эксперт обратил внимание, что под «глубинным государством» принято понимать разветвленную систему фондов американского финансиста Джорджа Сороса. Однако, по его словам, это лишь отвлечение внимания.

«На самом деле дипстейт — это спецслужбы США. <...> Сегодня мы уже имеем бизнес на слежке за людьми, у граждан везде берут отпечатки пальцев, по поводу и без. Ваш телефон могут разобрать, вытащить на контрольных пунктах батарейку, посмотреть, что внутри. <...> Все, это конец. Это нужно останавливать», — подчеркнул Рожанковский.

Он добавил, что в борьбу против «глубинного государства» активно включается основатель SpaceX Илон Маск, которому Трамп обещал должность в администрации в случае победы.

5 ноября Трамп одержал победу на выборах президента США. По данным Washington Post, всего через день он провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на тему украинского конфликта, в ходе которого Трамп высказался за его скорейшее разрешение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт предрек «сюрприз» от США по Украине до конца года.