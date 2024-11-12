Стало известно о потрясениях во всем мире из-за одного решения Трампа

Намерение победившего на выборах в США Дональда Трампа проводить экономическую политику по укреплению доллара может «потрясти остальной мир». Об этом пишет издание The Economist.

«Укрепление доллара США потрясет остальной мир», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что политика Трампа в сфере экономики может привести к резкому росту курса доллара.

Как пишет The Economist, по мнению аналитиков и трейдеров, прибыль компаний из США в годы новой администрации Трампа будет увеличиваться за счет снижения налогов на них. При этом в материале издания не исключается, что Федеральная резервная система может удерживать высокие процентные ставки.

По оценке газеты, колебания курса доллара «сотрясают мировую экономику» двумя основными факторами: с помощью торговли и финансов. Более 40% мировой торговли — большая часть которой не связана с Америкой — ведется в долларах, напоминает издание.

До этого глава МИД России Сергей Лавров на завершающем мероприятии министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка» заявил, что страны Запада сами разрушают глобализацию незаконными санкциями и злоупотреблением долларом.

Ранее был назван фактор, способный обрушить доллар сильнее победы Трампа.