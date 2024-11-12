WSJ раскрыла имя вероятного кандидата Трампа на пост госсекретаря

В окружении избранного президента США Дональда Трампа ожидают, что он назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио государственным секретарем. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации собеседников издания, хотя Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает кандидатура Рубио.

По данным американских СМИ, среди возможных кандидатов на пост также рассматриваются бизнесмен Вивек Рамасвами, сенатор от Теннесси Билл Хагерти, который в прошлом занимал должность посла США в Японии при Трампе, и бывший посол страны в Германии Ричард Гренелл.

53-летний Марко Рубио является сенатором с 2011 года. СМИ писали, что Трамп рассматривал Рубио в качестве кандидата на пост вице-президента, однако в конечном итоге выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Рубио придерживается позиции переговоров в отношении Украины, полагая, что это поможет завершить конфликт. В апреле он был среди 15 сенаторов-республиканцев, которые проголосовали против выделения $95 млрд на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Тем не менее законопроекты были приняты обеими палатами конгресса и подписаны президентом Джо Байденом.

Ранее Трамп пообещал бизнесмену Илону Маску «влиятельную должность» в американской администрации.