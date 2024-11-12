Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

WSJ раскрыла имя вероятного кандидата Трампа на пост госсекретаря

WSJ: Трамп может назначить сенатора Рубио на пост госсекретаря США

close
Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

В окружении избранного президента США Дональда Трампа ожидают, что он назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио государственным секретарем. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации собеседников издания, хотя Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает кандидатура Рубио.

По данным американских СМИ, среди возможных кандидатов на пост также рассматриваются бизнесмен Вивек Рамасвами, сенатор от Теннесси Билл Хагерти, который в прошлом занимал должность посла США в Японии при Трампе, и бывший посол страны в Германии Ричард Гренелл.

53-летний Марко Рубио является сенатором с 2011 года. СМИ писали, что Трамп рассматривал Рубио в качестве кандидата на пост вице-президента, однако в конечном итоге выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Рубио придерживается позиции переговоров в отношении Украины, полагая, что это поможет завершить конфликт. В апреле он был среди 15 сенаторов-республиканцев, которые проголосовали против выделения $95 млрд на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Тем не менее законопроекты были приняты обеими палатами конгресса и подписаны президентом Джо Байденом.

Ранее Трамп пообещал бизнесмену Илону Маску «влиятельную должность» в американской администрации.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами