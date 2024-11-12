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В Японии оценили заявление Путина о готовности выстраивать связи с Токио

МИД Японии счел позитивными слова Путина о готовности России выстраивать диалог

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония в позитивном ключе рассматривает заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы выстраивать диалог в случае возвращения Токио к сотрудничеству между странами. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, передает ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Токио будет действовать в соответствии с интересами Японии в вопросах взаимоотношений с Россией.

До этого депутат японского парламента Мунэо Судзуки напомнил о словах Путина, который во время заседания клуба «Валдай» заявил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Москвой, особенно в области энергетики, и не уходят из российских компаний.

Депутат назвал заявление Путина важнейшим сигналом для Японии, показавшим, что Россия готова к возвращению японских компаний.

Политик отметил, что Токио нужно прекратить действовать по указке Вашингтона и улучшить отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что торговля между Россией и Японией растет второй месяц подряд.

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