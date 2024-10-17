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Торговля между Россией и Японией растет второй месяц подряд

Товарооборот Японии и России в сентябре вырос почти на 23%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Товарооборот Японии и России по итогам сентября вырос на 22,78% в годовом выражении и составил $659 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные японского минфина.

Объем торговли между двумя странами растет второй месяц подряд. Так, по итогам августа показатель увеличился на 23,81% к июлю и составил порядка $743 млн. До этого товарооборот между странами снижался на протяжении двух лет.

Основную долю поставок из Японии в Россию занимают автомобили — более 65% от общего объема экспорта. Ключевой категорией товаров в японском импорте из РФ являются энергоносители. На них приходится около 70% поставок.

Между тем поставки российских товаров в Германию упали более чем на четверть.

Ранее стало известно, о падении товарооборота России и Италии.

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